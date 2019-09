Cirurgia de Bolsonaro é bem-sucedida, informa boletim médico

O boletim médico divulgado na tarde deste domingo (08) pela equipe do Hospital Vila Nota Star, na Zona Sul de São Paulo, informou que a cirurgia do presidente Jair Bolsonaro (PSL) foi bem-sucedida. De acordo com o boletim, foi implantada uma tela de reforço de polipropileno para a correção da hérnia que se formou no abdome de Bolsonaro. Também nesta tarde o médico Antônio Luiz Macedo, que comandou a cirurgia, concedeu entrevista coletiva, em que afirmou que o presidente não irá para a UTI. “[Bolsonaro] vai direto para o quarto e será acompanhado diariamente pela equipe médica. Não devemos fazer novos exames de imagem”, disse Macedo.

O médico também explicou que a facada que Bolsonaro foi vítima em setembro de 2018, desenvolveu no abdome uma perinonite que infectou muito a parede abdominal, o que necessitou a cirurgia para a correção da hérnia. “Colocamos uma tela para auxiliar o reforço do tecido”, disse o médico.

O cirurgião disse que, de modo geral, foi um procedimento tranquilo e que “não houve nenhuma sutura intestinal, nem sangramento”.

Sobre o tempo de cirurgia, o médico afirmou que “normalmente uma cirurgia de hérnia não demora tudo o que demorou, mas a gente não contava que o intestino tinha aderido como aderiu na cirurgia de 28 de janeiro”.

Esta foi a quarta cirurgia à qual Bolsonaro se submete desde a facada sofrida por ele durante a campanha eleitoral de 2018. A operação durou cerca de cinco horas e o quadro clínico do presidente é estável.

O presidente ficará cinco dias afastado do cargo e, a partir desta segunda (09), iniciará uma dieta líquida. Ainda não há previsão de alta e os médicos alertaram que visitas a Bolsonaro devem ser evitadas.

Leia na íntegra o boletim médico

“O Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, foi submetido a cirurgia de correção de hérnia incisional, hoje, 8 de setembro, às 7h35, com término às 12h40, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. O procedimento foi bem-sucedido, realizado pelo cirurgião-chefe Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e sua equipe. A técnica utilizada foi a Herniorrafia Incisional com implantação de tela. O paciente fará sua recuperação no apartamento e apresenta quadro clínico estável. Por orientação médica, estará com visitas restritas nesse momento.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe

Dr. Leandro Echenique – Clínico

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star”

Mensagens de apoio

O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, disse, em uma postagem no seu perfil oficial do Twitter, que o pai está disposto após a cirurgia. “Já no quarto, disposto e bem-humorado, graças a Deus!”.

01 @jairbolsonaro já no quarto, disposto e bem-humorado, graças a Deus! Obrigado à equipe médica e a todos pelas orações! 🇧🇷 — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 8, 2019

A deputada Joice Hasselmann (PSL) também publicou uma mensagem, em seu perfil no Instagram, em que compartilha informações sobre o boletim médico.

