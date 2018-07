Cirurgia de Evo Morales

O presidente da Bolívia, Evo Morales, informou nesta quarta-feira (4) que foi submetido a uma cirurgia para a retirada de um “pequeno tumor” detectado em um exame médico de rotina pelo qual passou na terça (3). O governante, que está internado em um hospital particular da zona sul da capital La Paz, informou a respeito no Twitter, mas não revelou a parte do corpo onde o tumor estava.