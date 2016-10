Cirurgia íntima: entenda o procedimento que os médicos fazem em mulheres e homens

Na maioria dos casos, as cirurgias íntimas têm finalidade puramente estética e são buscadas por indivíduos que querem se livrar de inseguranças sobre a aparência da genitália e melhorar a qualidade da vida sexual. Essas cirurgias, porém, não são isentas de riscos e a decisão de se submeter a elas deve ser cuidadosa.

Cirurgias femininas.

Labioplastia ou ninfoplastia – A redução dos pequenos lábios da vagina, mais comumente chamado de labioplastia ou ninfoplastia, é a cirurgia íntima mais procurada pelas mulheres. O procedimento é feito quando elas se incomodam pelo fato de os pequenos lábios se projetarem para fora dos grandes lábios.

Vaginoplastia – A vaginoplastia, ou estreitamento do canal vaginal, é uma cirurgia com caráter mais funcional do que estético. Pode ser feita por mulheres que tiveram alterações da vagina decorrentes de um parto problemático ou para corrigir problemas como a bexiga caída.

Cirurgias masculinas.

Correção de curvatura – No caso dos homens, a busca mais comum de uma intervenção com fins estéticos é a curvatura do pênis. Existem dois tipos: a curvatura peniana do jovem, quando o problema é congênito; e a curvatura adquirida, provocada por pequenos traumas durante relações sexuais ou outros acidentes. O problema pode também provocar desconforto na parceira.

Recuperação de tamanho – O pênis pode diminuir de tamanho ao longo da vida. Pequenos traumas durante relações sexuais ou acidentes podem produzir cicatrizes internas que impedem que o pênis se estique completamente e prejudicam a ereção. Nesse caso, uma cirurgia pode recuperar o tamanho do pênis até o limite do tamanho dos nervos do órgão.

