Cirurgia ou tratamento conservador: saiba o que está em jogo no futuro de Neymar

Uma reunião entre Paris Saint-Germain, seleção brasileira e o estafe do atacante Neymar decidiu nesta quarta-feira que o atacante terá de ser operado para correção de uma fissura no pé direito. Com a decisão, Neymar espera alcançar recuperação total de seu problema físico, o que exigiria cerca de dois meses sem atuar. A possibilidade de um tratamento conservador, sem intervenção cirúrgica, era defendida pelo PSG em um primeiro momento, mas o clube acabou concordando com a opção pela cirurgia.

As dúvidas sobre o que está em jogo para o futuro de Neymar mobilizaram torcedores ao redor do mundo. E também levantaram debates entre profissionais da medicina esportiva sobre a viabilidade do tratamento conservador em detrimento da cirurgia para lesões desta natureza: a opção então defendida pelo PSG poderia atrapalhar o camisa 10 da seleção na Copa do Mundo? A não realização de cirurgia aumentaria os riscos de retorno da lesão?

Renê Jorge Abdalla, ortopedista e diretor médico do HCor (Hospital do Coração), tem na lembrança um caso semelhante ao de Neymar ocorrido em 2010, em seu trabalho como consultor médico do São Paulo. Revelação do Campeonato Brasileiro de 2009 pelo Grêmio Barueri, o atacante Fernandinho foi contratado pelo Tricolor no ano seguinte, mas demorou para estrear justamente por conta de uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Na ocasião, o clube optou pelo tratamento conservador, mas acabou mudando para a cirurgia.

“Primeiro tentamos com imobilização e retirada de carga, mas (a fissura) não consolidou. Então optamos pela cirurgia, em que a técnica não é muito complicada. Coloca-se um parafuso em meio a dois fragmentos ósseos, o que dá compressão e promove uma cicatrização mais anatômica e rápida. Me lembro que o técnico era o Ricardo Gomes e ele queria o Fernandinho de todo jeito, mas o prazo era de oito semanas. Ele disse que se eu entregasse em quatro ou seis semanas ele pagaria um jantar. Colocamos pronto em seis semanas e ele cumpriu a palavra (risos)”, conta Abdalla.

O especialista alerta que a decisão depende muito do tipo de lesão. “Tudo depende da intensidade da fratura ou fissura no exame de imagem, se é completa ou incompleta e se tem ou não desvio, porque se tiver pode acontecer de não consolidar, não grudar em caso de tratamento sem cirurgia. Se for uma fissura sem desvio, tratar conservador é uma boa solução. Mas se o osso se separa totalmente não vejo alternativa melhor que a cirurgia, porque você coloca tudo no lugar e dá compressão com parafusos próprios no foco do problema e induzindo uma cicatrização mais rápida, minimizando muito a chance de acontecer de novo. Veja bem que estamos no campo da especulação, sem acesso a exames”, disse.

O quinto metatarso é o último osso do lado externo do pé (no dedinho do pé), exatamente antes das falanges, que são os ossos que formam os dedos. Existem duas modalidades em termos de fratura ou fissura: por estresse (relacionada a movimentos de repetição e sobrecarga) ou na base, geralmente ocasionadas por entorse, como foi o caso de Neymar. Se este problema ocorre na vida de uma pessoa “normal”, é possível tratar só com retirada de carga e imobilização. Mas mesmo assim existe a chance de não haver cicatrização e a cirurgia ser necessária, de acordo com especialistas. Em caso de atletas profissionais geralmente evita-se que o risco seja corrido e a opção é por uma fixação mais bem feita.

Neymar se lesionou no último domingo, durante partida contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês. O brasileiro tomou a decisão de realizar cirurgia após exames que diagnosticaram a fissura no quinto metatarso do pé direito, mas o PSG não confirmou de imediato. A decisão só foi confirmada após reunião entre as partes e que teve a presença do médico Rodrigo Lasmar, da CBF.

A expectativa é que Neymar volte aos gramados em maio a tempo de disputar as últimas partidas do Campeonato Francês e a semifinal e a final da Liga dos Campeões, caso o PSG atinja tal fase.

