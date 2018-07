Com 2 anos de idade, um paciente passou por uma cirurgia complexa. Isso porque ele nasceu com seis dedos na mão direita devido a uma alteração congênita, sendo dois deles polegares. Na época, um dos membros duplicados foi reconstruído. Porém, quatro anos depois, precisou passar por um novo procedimento, realizado na terça-feira (17), no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

