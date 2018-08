Cirurgião vascular Régis Angnes inaugura primeira Flebosuite no Rio Grande do Sul

A primeira Flebosuite do Rio Grande do Sul, adequada às normas da Anvisa ( RDC 50/02 ), foi inaugurada nesta terça-feira (31) em Porto Alegre. A nova clínica de Cirurgia Vascular é do médico Régis Angnes e está localizada no complexo de saúde Medplex, no bairro Santana (Rua Gomes Jardim, 201, salas 1003 e 1004).

A clínica é totalmente dedicada ao tratamento de varizes com o uso de tecnologia de ponta. No local, o médico realizará procedimentos e ministrará treinamentos.

Régis Fernando Angnes é formado pela UFSM e fez residência em cirurgia geral no Hospital Ernesto Dornelles. É especialista em Cirurgia Vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, entidade da qual é Membro Titular e atualmente diretor de Defesa Profissional da SBACV-RS. Uma das suas pautas a partir do cargo, é para que apenas médicos com formação em Cirurgia Vascular possam realizar os procedimentos da área.

Deixe seu comentário: