Neste domingo (29), o Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco recebe a cantora Laura Dalmás, participante da quinta temporada do The Voice Brasil, para o aclamado passeio de happy hour pelo Guaíba. O embarque é às 16h30min, com navegação até as 18h30min, no Armazém B3 do Cais do Porto. Os ingressos custam R$ 40. Reservas pelo telefone (51) 99965-8907, através do WhatsApp.

Deixe seu comentário: