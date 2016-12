Citado na Lava Jato, ministro Raimundo Carreiro Ã© eleito presidente do TCU

O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) elegeu nesta quarta-feira (7) o ministro Raimundo Carreiro para a presidência do órgão. O vice-presidente eleito é o ministro José Múcio. O mandato de presidente e vice é de um ano, com a possibilidade de uma recondução, com mandato pelo mesmo período.

Em julho do ano passado, o dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, um dos delatores da Operação Lava Jato, disse ter repassado R$ 1 milhão a Tiago Cedraz, filho do ex-presidente do TCU Aroldo Cedras. Pessoa relatou na delação que entendeu que a quantia deveria chegar ao ministro Raimundo Carreiro.

Recentemente a Polícia Federal chegou a pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a quebra do sigilo bancário e fiscal de Raimundo Carreiro, Aroldo Cedraz e de Tiago Cedraz.

Os três negam qualquer irregularidade ou recebimento de propina. Raimundo Carreiro, inclusive, colocou à disposição os sigilos bancário, fiscal e telefônico durante depoimento à Polícia Federal, segundo a assessoria do TCU.

Após a eleição, Carreiro afirmou que tem como meta racionalizar os métodos de trabalho do TCU e “fazer mais com menos”. A posse dos ministros está marcada para o dia 14 de dezembro.

