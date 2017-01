Clara Aydos Biancamano é a primeira Baby Sul de 2017

O primeiro bebê vencedor da promoção Baby Sul de 2017 é Clara Aydos Biancamano, 1 ano, moradora de Xangri-lá. Foi fotografada no stand do Sesc/RS em Atlântida por Jackson Ciceri no dia 30 de dezembro de 2016. Acompanhada dos pais, Paulo Eduardo Biancamano e Alice Aydos Biancamano, recebeu das mãos do diretor regional do Sesc/RS, Luiz Tadeu Piva, o troféu patrocinado pelas Farmácias Mais Econômica, com apoio do Sistema Fecomércio-RS.

Orgulhosa com a conquista da filha, Alice não escondeu o sorriso e a surpresa quando soube que Clara receberia o troféu. Na foto que deu o prêmio à bebê (à esquerda), aparece sorridente “como é de costume em seu dia a dia”, afirma a mãe.

Para o diretor regional do Sesc/RS, Piva, o Baby Sul valoriza a família. “Pois aqui, as crianças, junto com os pais, participam das atividade opcionais do Sesc. Esse é o nosso espírito. Queremos promover a felicidade das pessoas durante o período de suas férias”, finaliza.

A promoção, uma iniciativa do jornal O Sul, movimenta o Litoral Norte durante todo o veraneio. As equipes responsáveis já estão percorrendo as praias gaúchas para fotografar os mais belos bebês entre zero e três anos. As fotos, selecionadas por um juri integrado por profissionais da Rede Pampa, serão publicadas diariamente nas edições do jornal O Sul, com destaque. A ação segue até o dia 26 de fevereiro.

