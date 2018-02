Clarão é visto no céu da Bahia

Moradores de Salvador e de cidades do interior da Bahia relataram nas redes sociais, entre a noite da última terça-feira e a manhã desta quarta, que viram um clarão no céu. O fenômeno durou segundos e deixou as pessoas assustadas. Para o astrônomo Fernando Munaretto, o fenômeno pode ter sido causado por um meteoro. Ele ressalta que os moradores não devem temer o fenômeno.

Deixe seu comentário: