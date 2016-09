Clarice Falcão posa com namorado após declaração polêmica do ex-marido Gregório Duvivier

Clarice Falcão promoveu o filme “Desculpe o Transtorno”, no Shopping Rio Sul, Zona Sul do Rio de Janeiro, na segunda-feira (12). A atriz, que no longa vive um triângulo amoroso com Gregório Duvivier e Dani Calabresa, mulher de Marcelo Adnet, de quem sente orgulho, escolheu um look discreto para a première e chegou ao evento acompanhada do namorado, o apresentador do “Multishow” Guilherme Guedes.

No mesmo dia, Clarice e o ex-marido, Gregório, que estiveram unidos por mais de cinco anos, foram um dos assuntos mais comentados na internet, conquistando o primeiro lugar no Twitter, após a publicação da coluna do autor na “Folha de São Paulo”, na qual fala sobre a cantora. Muitos fãs chegaram a torcer pela reconciliação do ex-casal nas redes sociais.

No texto, o escritor lembrou o começo do namoro. “Passamos algumas madrugadas conversando no ICQ ao som de Blink 182 e Goo Goo Dolls. De lá, migramos pro MSN. Do MSN pro Orkut, do Orkut pro inbox, do inbox pro SMS. começamos a namorar quando ela tinha 20 e eu 23, mas parecia que a vida começava ali”, escreveu.

Além disso, o ator, responsável por lançar a animação “Os Pinguins de Madagascar”, também relembrou alguns trabalhos que fez com a humorista, com quem dividiu a cena em produções do “Porta dos Fundos”: “Escrevemos juntos séries, peças de teatro, filmes. Fizemos uma dúzia de amigos novos e junto com eles o Porta dos Fundos. Fizemos mais de 50 curtas só nós dois”.

