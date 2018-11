Claro amplia o número de lojas conceito em Passo Fundo. Operadora inaugura a quinta loja conceito na cidade, desta vez no Passo Fundo Shopping

A Claro segue inaugurando lojas com o novo conceito convergente de atendimento presencial, para proporcionar interação e entretenimento, unindo tecnologia e inovação. O objetivo da empresa é melhorar a jornada de compra do cliente e estimular a experimentação digital, ao tornar tangível as mais eficientes soluções de telecomunicações em produtos e serviços de telefonia móvel e apps de música, games e vídeos da marca Claro, e telefonia fixa, internet banda larga e TV por assinatura da marca NET.

Na quarta-feira (7/11), Passo Fundo recebe a terceira loja conceito da operadora, no Passo Fundo Shopping. As outras quatro lojas estão localizadas no Bella Città Shopping, na Avenida Presidente Vargas, 1011, sala 03 – São Cristóvão, na Rua Morom, 1705 – Centro e na Avenida Brasil 497, sala 2 – Centro. “As lojas físicas são essenciais para a nossa estratégia, porque você torna tangível todo o portfólio. O novo conceito foi pensado para ambientar nosso cliente, com linguagem adequada para cada um. Queremos que o consumidor se sinta à vontade e que tenha, além do atendimento à sua necessidade, uma visão de tudo o que ele pode fazer com as opções disponibilizadas pela Claro e NET”, afirma Marcelo Repetto, diretor Claro Sul.

No Rio Grande do Sul, a Claro já lançou e reinaugurou mais de 50% de todas as suas lojas seguindo o novo conceito convergente de atendimento presencial. Os investimentos também são constantes em expansão e modernização de rede. Em Passo Fundo, a operadora já atende os clientes com a rede 4G, a mais rápida do Brasil e premiada com o “Speedtest®2018 Fastest Mobile Network”, realizado pelo Speedtest® by Ookla®.

Novos Planos

Atenta à crescente popularização dos smartphones e à relevância cada vez maior dos apps no cotidiano dos seus clientes, a Claro adicionou mais capacidade nos planos, com uma franquia de internet denominada Extra Play, dedicada a aplicativos de vídeos, e ainda liberou a navegação de seus clientes pós pagos em redes sociais e aplicativos de mobilidade sem descontar da franquia de Internet do plano.

Com o Extra Play, o cliente poderá assistir vídeos do Youtube, Netflix, NOW e Claro Video, enquanto a franquia principal do plano fica livre para uso em qualquer outro aplicativo. Por exemplo, se o cliente contratar o pacote de 60GB, terá mais 60GB para acessar no Extra Play. Ao todo, são 120GB e o consumidor ainda pode desfrutar de uma experiência superior através da rede 4.5G de verdade da Claro, que permite atingir velocidades até 10 vezes maiores do que o 4G convencional.

E as novidades não param por aí. Além do WhatsApp ilimitado (inclusive para chamadas de voz e vídeo) e do Claro música, que não descontam da franquia do plano, cliente Claro agora tem acesso aos aplicativos de redes sociais do Facebook, Instagram e Twitter, e também dos apps Cabify, Easy e Waze que facilitam a locomoção.

Outra mudança importante é que, a partir de agora, todos os planos Pós são modalidade família, ou seja, possibilitam a inclusão de linhas dependentes. Cada linha pode falar ilimitado e ainda compartilhar a internet da linha principal.

Os planos família da Claro são flexíveis e customizáveis, se adequando ao perfil e tamanho de qualquer família. Os dependentes são opcionais e a quantidade máxima de linhas varia com o tamanho do plano, de forma a garantir uma experiência positiva para todos. Todas as linhas ainda compartilham a franquia do Extra Play para usar nos Apps de vídeo. E podem ouvir Claro Música à vontade, curtir tudo nas principais redes sociais e usar o smartphone para andar por aí, pois tem Apps ilimitados para toda a família.

Quem combina ganha mais

A Claro e a NET iniciaram recentemente um novo movimento de comunicação para promover as vantagens de se tornar um cliente das duas marcas. Em conjunto, as operadoras oferecem o Combo Multi, melhor opção de oferta convergente do mercado e que garante diversas vantagens e benefícios para os clientes.

Para ficar ainda melhor, ao adquirir um dos novos planos Família da Claro junto com um plano de banda larga, TV por Assinatura ou telefonia da NET, o cliente ainda leva o dobro de internet, em casa ou no celular. No caso do segmento móvel, a oferta é válida para a franquia do plano, sem considerar bônus de portabilidade ou o Extra Play. Já no caso da banda larga fixa, o cliente leva o dobro da velocidade contratada sem custo adicional. Quem tem um plano de TV da NET ou da Claro TV, assiste os conteúdos dos seus canais preferidos no App do NOW, que também faz parte do Extra Play no celular da Claro.

“Com o dobro de internet, navegação ilimitada em redes sociais e em Apps de mobilidade, Extra Play para os Apps de vídeo, ligações ilimitadas, possibilidade de usar no exterior como no Brasil e internet de altíssima velocidade na palma da mão, a Claro oferece a melhor opção em telefonia móvel no Brasil. É hora de aproveitar todos os benefícios do 4.5G de verdade, a internet móvel mais rápida do Brasil, que agora vem com muitos Apps, conteúdo e benefícios para o cliente”, afirma Marcelo Repetto.

