Claro e NET são reconhecidas como banda larga móvel e fixa mais rápidas do Brasil

A Claro Brasil, detentora das marcas Claro e NET, comemora os resultados dos testes realizados por meio do Speedtest® by Ookla® – líder global em aplicações de testes de banda larga fixa e móvel, dados e análises ­-, que premiou a internet móvel da Claro com o prêmio Speedtest® “2018 Fastest Mobile Network” e reconheceu a banda larga fixa da NET como a mais rápida do País.

A partir da análise dos testes de conexão móvel e fixa realizados pelos brasileiros via aplicativo ou site do Speedtest, a Ookla considerou os critérios de velocidades de download, upload e latência das principais operadoras do mercado.

O desempenho obtido nas mensurações, no primeiro e segundo trimestres deste ano, premiou a Claro como a operadora móvel mais rápida do País, com média de velocidade de download de 26,71 Mbps, índice 47% superior à média do mercado, de 18,18 Mbps. Já nas medições de upload, o resultado da Claro (9,20 Mbps) é 23% maior que a média de todas as demais operadoras (7,51 Mbps). Informações detalhadas em www.speedtest.net/awards/brazil/2018/.

Já nas medições realizadas no segundo trimestre de 2018 em banda larga fixa, a média de velocidade de download da NET foi de 33,60 Mbps, a maior entre as principais operadoras do País, sendo 51% superior à média do mercado (22,25 Mbps).

Na categoria rede móvel, a Ookla considerou a média alcançada em testes feitos por smartphones com sistemas operacionais Android e iOS. Já na rede fixa, a pesquisa avaliou as maiores velocidades atingidas em conexões com e sem fio (Wi-Fi) de cada operadora responsável pela conexão.

“Receber este reconhecimento da Ookla, empresa que é referência em medição de velocidade, reflete o investimento que a Claro e a NET têm realizado, em fibra óptica e em 4.5G, para levar sempre as melhores conexões e experiências aos nossos clientes, em casa, nas empresas ou no celular”, conta José Félix, presidente da Claro Brasil.

Superioridade da Claro na internet móvel

A rede móvel da Claro foi líder em velocidade em 26 das 27 unidades federativas no primeiro semestre de 2018, de acordo com a rigorosa avaliação da Ookla. Foi destaque nos Estados do Paraná e Santa Catariana, onde atingiu mais que o dobro da velocidade obtida pela operadora mais próxima, com os índices de 108,8% e 104,3%, respectivamente. Todo esse desempenho é resultado do investimento contínuo da Claro em qualidade, tecnologia e infraestrutura de rede de última geração, o 4.5G de verdade.

“Com a implantação inédita do 4.5G no Brasil, nossa rede está passando por uma profunda transformação para melhorar ainda mais a performance, a cobertura e a qualidade de sinal. Também inovamos ao incluir ligações ilimitadas e aplicativos de música, vídeo e revistas digitais nos planos, aproveitando as velocidades cada vez maiores de conexão e a evolução dos smartphones. A Claro está acelerando sua captura de mercado em função de todas estas novidades, na rede e na proposta de valor que leva ao mercado”, avalia Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro.

A Claro foi protagonista no mercado ao lançar 4.5G (LTE Advanced Pro) em mais de 150 cidades, entre elas as principais capitais. Entre os diferenciais da tecnologia 4.5G estão funcionalidades de última geração, que permitem maior eficiência espectral (transmissão de mais bits por unidade de tempo e de espectro), como: MIMO 4×4 (comunicação entre torre e aparelho estabelecidos por 4 antenas de transmissão e 4 antenas de recepção) e modulação 256QAM para downlink e 64QAM para uplink (modulação avançada que permite transmitir mais informação digital em cada unidade de tempo).

Recentemente, a Claro ativou a frequência de 700MHz em grandes capitais como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo, combinando espectro adicional na rede 4.5G destas cidades. Além de ampliar a capacidade de rede e cobertura, a ativação da frequência de 700 MHz melhora a intensidade do sinal em ambientes fechados. Tudo isso permite ao cliente uma experiência ainda mais diferenciada, com velocidades até 10 vezes superiores que a tecnologia 4G (LTE) convencional.

Superioridade da net na rede fixa

Na categoria fixa, a NET é a internet mais rápida em 20 dos 25 Estados onde atua. No segundo trimestre de 2018, a média de velocidade de download da NET foi de 33,60 Mbps, o maior índice obtido entre as principais operadoras. Essa velocidade é 51% superior à média do Brasil (22,25 Mbps) e 10% maior que a segunda colocada. Analisando Estado a Estado, a NET lidera em todos os Estados mais populosos do Brasil.

Como resultado do investimento constante na infraestrutura de rede, a NET segue liderando o crescimento do mercado de banda larga fixa no Brasil, com 9 milhões de clientes, e também no segmento de “ultravelocidade” (conexões com velocidade acima de 34 Mbps), alcançando a marca de 2,9 milhões de clientes.

“A banda larga fixa tornou-se um serviço essencial nas residências. Este resultado traduz os contínuos investimentos da NET em rede, qualidade de serviços e experiência do cliente. Com a melhor conectividade e o melhor conteúdo, a NET segue como a principal opção de entretenimento, comunicação e informação do mercado, sempre oferecendo a melhor experiência dentro de casa”, comenta Daniel Barros, CEO da NET.

