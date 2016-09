Claro lança cobertura 4G em Alvorada

Os mais de 207 mil moradores de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, já podem usufruir da rede de quarta geração da Claro, que permite o acesso à internet em altíssima velocidade e a melhor experiência em recursos como games multiplayers, videoconferência ou streaming de vídeo. Todos os assinantes da operadora têm acesso ao 4GMax, sejam Pré-pago, Pós-pago ou Controle, sem nenhum custo adicional.

No Rio Grande do Sul, além de Alvorada, a operadora também está presente com essa tecnologia em: Porto Alegre; Bento Gonçalves; Canoas; Caxias do Sul; Lajeado; Cachoeirinha; Viamão; Santa Maria; São Leopoldo; Novo Hamburgo; Pelotas; Gravataí; Passo Fundo, Sapucaia do Sul. Ao todo, são mais de 4,6 milhões de pessoas beneficiadas que já podem navegar na rede móvel com alta velocidade.

Para usufruir dos benefícios, basta o usuário estar em um local com cobertura e ter um aparelho compatível. “Além de entregarmos navegabilidade em dispositivos móveis com alta performance, a Claro ainda oferece soluções quad-play que contemplam: celular, internet banda larga, telefone fixo e TV em único plano. São soluções multiserviços completas, que garantem a entrega de tudo o que nossos clientes querem: conectividade, mobilidade, economia, entretenimento e informação, a qualquer hora e em qualquer lugar”, afirma Marcelo Repetto, diretor regional da Claro no Rio Grande do Sul.

No estado gaúcho, a operadora está presente em mais de 75% dos municípios. A Claro chegou ao estado em 1999 e, hoje, a operadora é vice-líder na região, com 28,46% de participação de mercado, e atende a mais de 4.7 milhões clientes.

