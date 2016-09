Claro lança com exclusividade o Kids On no mercado brasileiro e aposta firme no segmento IoT

A Claro quer agregar mais valor à vida conectada dos ususários. Por isso mesmo lança um produto inédito no mercado brasileiro, um relógio localizador com celular voltado ao público infantil. O Kids On, como é denominado, conecta pais e filhos. O resultado para os consumidores pode ser traduzido por maior tranquilidade, comodidade e segurança numa via de mão dupla. A parceria é com a DL, fabricante nacional de eletrônicos, uma aposta que contempla a Internet das Coisas (IoT) e abre um leque para novos projetos da Claro neste segmento, no qual a empresa coloca expectativas a partir de desenvolvimento de outras ofertas inovadoras aos clientes, que passam pelo campo da saúde e de cuidados especiais. Aqui, o diretor da Claro no Rio Grande do Sul, Marcelo Repetto, detalha um pouco mais sobre a iniciativa que chega para revolucionar o mercado.

Qual o investimento da empresa neste projeto kids?

Marcelo Repetto – A Claro não abre informação de valores, mas afirmo que a empresa investe constantemente em inovação e desenvolvimento de novos produtos para oferecer sempre a melhor experiência em serviços de telecomunicações aos nossos clientes.

Quando e como nasceu?

Marcelo Repetto – O Kids On partiu da proposta de conectar pais e filhos e trazer tranquilidade, comodidade e segurança nos momentos em que estiverem distantes. A Claro é a primeira operadora do Brasil a lançar um produto da categoria de Internet das Coisas (IoT) com chip embarcado atrelado a um plano pós pago. O Kids On é o primeiro relógio celular que, além de fazer e receber chamadas e mensagens de voz a qualquer distância do(s) smartphone(s), pelo qual está sendo monitorado, oferece a localização do usuário em ambiente externo por meio do serviço de GPS.

É inédito no País?

Marcelo Repetto – Sim. A Claro, em parceria com a DL, fabricante nacional de eletrônicos, é a primeira empresa brasileira a lançar um relógio com celular voltado para o público infantil.

O foco na criança tem por objetivo fidelizar este segmento de público para os próximos anos?

Marcelo Repetto – Possuímos uma capacidade única no mercado de oferecer soluções completas para as pessoas de todas as idades, suas famílias, em suas casas e seus negócios. Nossa tecnologia e infraestrutura permitem que o cliente usufrua nossos serviços em inúmeras necessidades do seu dia a dia.

A Claro dá um passo à frente em tecnologia com este lançamento? Até que ponto se diferencia da concorrência?

Marcelo Repetto – O pioneirismo está no DNA da Claro, que sempre é a primeira empresa a lançar tecnologia de ponta no Brasil. A Claro foi a primeira operadora a oferecer a tecnologia 3G, sua evolução, o 3GMax e o 4GMax no país. Também foi pioneira ao liberar a navegação na rede 4GMax a todos os clientes, sem custo adicional. Dessa forma, trabalhamos e investimos para estar sempre à frente no mercado e oferecer a melhor experiência em produtos e serviços de telecomunicações. O setor vem apostando no mercado de Internet das Coisas com foco em prover apenas a conexão. A Claro quer oferecer mais do que isso, com soluções completas ao cliente final, uma oferta única que integre o dispositivo, serviços de valor agregado e conexão, juntos. Queremos levar a comunicação entre máquinas para o dia a dia das pessoas.

Qual a expectativa de vendas até o final do ano? O objetivo é liderar neste segmento?

Marcelo Repetto – Temos grandes expectativas, pois acreditamos que o Kids On será um grande aliado dos pais no cuidado com seus filhos. É um produto com foco na segurança e conforto de toda a família.

Terá campanha publicitária? Qual a estratégia de comunicação adotada para divulgação deste projeto?

Marcelo Repetto – No momento, a comunicação do Kids On será feita somente nas lojas físicas da Claro onde serão vendidos. Em Porto Alegre, o produto poderá ser adquirido na loja Claro do Shopping Iguatemi Porto Alegre e na loja Claro do Shopping Barra Sul Porto Alegre.

Sobre Internet das Coisas, o que vem mais por aí?

Marcelo Repetto – Atualmente, a Claro detém cerca de 40% das linhas móveis dedicadas à comunicação entre máquinas (M2M) no Brasil. A operadora já possui projetos na área de Internet das Coisas (Internet of Things – IoT). No mercado automotivo, por exemplo, a Claro tem parcerias vigentes. A mais recente delas foi o lançamento do OnStar, da General Motors, sistema de assistência com navegação e conectividade que chegou ao Brasil para o modelo Chevrolet Cruze, em que a operadora foi a provedora da solução IoT. A operadora pretende intensificar sua presença no mercado IoT, apresentando soluções completas. A empresa está investindo em um plano de negócios e projeta lançar um portfólio de serviços e iniciativas divididos em três grandes frentes: saúde e cuidados pessoais (personal care), mercado automotivo (carros conectados) e casas inteligentes (smart homes).

Este é o caminho que as demais operadoras deverão trilhar? Quais os desafios para ganhar mercado?

Marcelo Repetto – Para a Claro, inovação e qualidade são fundamentais e, por isso, a empresa investe constantemente em expansão de cobertura e em ações de melhoria de infraestrutura, serviços e produtos. Apostamos na qualidade de rede e acessibilidade de serviços para continuar crescendo.

