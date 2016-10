Clássico Grenal teve socos e expulsões. Só faltou o gol.

O Grenal 411, disputado na Arena do Grêmio, terminou sem gols na tarde desse domingo. O clássico foi marcado por socos e duas expulsões. O duelo da 32 rodada do Brasileiro colocou o Tricolor com 48 pontos na classificação, ainda perto do G-6. Já o Colorado soma 37, e se desligou pouco da zona de rebaixamento.

O lance das expulsões foi polêmico. Uma confusão começou, aos 15 do segundo tempo, quando Pedro Geromel deu um carrinho forte em Valdívia. Kannemann pegou a bola, Vitinho foi tirar dele e trocou-se empurrões. Muitos jogadores chegaram no lance, Rodrigo Dourado foi tentar afastar o ponto de discussão e foi agredido por Edílson, que acertou ao menos um soco no rosto do volante. O árbitro, avisado pelos auxiliares, expulsou o gremista. Dourado havia saído para ser atendido. Mas quando voltou ao campo, também levou o vermelho para reclamação dos vermelhos.

Com algumas chances, principalmente no segundo tempo, o jogo foi tenso até o apito final.

