Clássicos do Rock marca o primeiro evento aberto ao público do Teatro Unisinos em Porto Alegre

Rafael Gubert, Tita Sachet e Débora Neto, formam o time de cantores que sob a regência do Maestro Evandro Matté, interpretam com a Orquestra Unisinos Anchieta, os clássicos de grandes bandas como: Legião Urbana, Led Zeppelin, Paralamas do Sucesso, Rolling Stones, Rita Lee, Gun’s and Roses e Beatles com um set list composto por Stairway to Heaven, Meu erro, Jump, Feel Good, Sweet Child O’Mine, além de especiais poupurris, e um rol de canções surpresas.

Além da orquestra com seus instrumentos tradicionais o repertório ganha a personalidade e presença de uma banda com guitarra, baixo-elétrico, teclado e bateria, com arranjos de Alexandre Ostrovski, Sandro Souza e Silvane Guerra, feitos especialmente para essa formação.

Os concertos integram a Série Pop da Orquestra Unisinos Anchieta que se caracteriza pela busca da união da sonoridade típica de uma orquestra com expoentes da música popular para envolver novos públicos.

Serviço:

O quê: Concerto Série Pop – Orquestra Unisinos Anchieta e convidados – Classicos do Rock

Quando: 08 e 09 de setembro de 2017 – sexta-feira e sábado

(08.09) Anfiteatro Padre Werner (Av. Unisinos, 950 – São Leopoldo – RS)

09.09 – Teatro Unisinos (Av. Nilo Peçanha, 1640 – Porto Alegre – RS)

Informações gerais: (51) 3590 8228

ENTRADA FRANCA com retirada de senha:

Para o Concerto em São Leopoldo: as senhas podem ser retiradas a partir do dia 04.09 no Sesc/São Leopoldo ou na Central de Atendimentos ao aluno Unisinos.

Para o Concerto em Porto Alegre a retirada das senhas será a partir das 9h do dia 09.09 no Teatro Unisinos.

Teatro Unisinos:

O Teatro Unisinos teve sua inauguração no dia 31 de julho deste ano e abre suas portas para o público com o concerto da Orquestra Unisinos Anchieta.

Está localizado no Campus Porto Alegre e tem capacidade para até 600 pessoas.