A Pinacoteca Ruben Berta será o palco para o Recital de Violão de Maurício Marques. No recital que acontece na terça, às 18h30min. O ingresso é uma contribuição espontânea e a sala tem lotação máxima de 50 lugares. Serão apresentadas composições próprias do repertório do violonista gaúcho e incluirá obras de Astor Piazzola, Dilermando Reis, Tom Jobim, Renato Borghetti e Véco Marques.

