ClÃ¡udia Alencar faz desabafo sobre assÃ©dio contra mulheres e comemora: “Hoje temos poder para agregar”

A atriz Cláudia Alencar escreveu um desabafo sobre o assédio contra as mulheres e comemorou que neste século a parceria entre elas pode acabar com esta atrocidade.

“Seres humanos com poder, historicamente, vilipendiavam seres humanos sem poder… Explícito. Mulheres com poder aprenderam nesse século a fazerem parcerias, acolher, respeitar a todos de A a Z. Antes, copiávamos e nos submetíamos, matando nossas almas aos dominadores. temos poder para agregar, respeitar, amar a todos, do fraco ao forte. Só para lembrar… #MexeuComUmaMexeuComTodas #ChegaDeAssédio”, filosofou Cláudia Alencar.

“A Tetê é uma dessas mulheres do século XXI. Ela pega pesado igual homem pega pesado com mulher. Ela faz o que quer na vida”, completa Cláudia Alencar sobre sua última personagem na tv. A atriz diz se a personagem se assemelha com sua personalidade: “Sou mais romântica, mais delicada e menos atirada, mas sou resolvida financeira e emocionalmente como ela. Somos mulheres que têm ideias diferentes com relação às coisas amorosas. Ela é uma mulher bonita, saudável, que pode usar maiô, se jogar no mar, nadar, e não uma velhinha de 40 anos”.