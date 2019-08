Claudia Leitte dá à luz Bela, sua terceira filha, nos Estados Unidos

A filha de Claudia Leitte nasceu na manhã desta terça-feira (20). A artista deu à luz Bela em Miami, Estados Unidos, em um parto cesáreo. Segundo a assessoria de imprensa da cantora, mãe e filha passam bem e seguem no hospital. O nome da unidade de saúde não foi divulgado. A assessoria da cantora não informou o tamanho e peso de Bela.

No Instagram, Claudia anunciou discretamente a chegada de Bela, no início da tarde desta terça-feira. “Antes mesmo de te formar no ventre materno, Eu te escolhi; antes que viesses ao mundo, Eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações!” Seja bem-vinda, minha estrela, minha #Bela”, disse a artista na legenda de fotos das lembrancinhas que serão dadas a familiares e amigos que vão visitar a bebê.

Ainda na rede social, a artista mostrou pela primeira vez a foto da caçula. Além de Bela, Claudia e o marido, o empresário Marcio Pedreira, têm outros dois filhos: Davi, de 10 anos, e Rafael, 7 anos.

Anúncio da gravidez

Claudia Leitte anunciou a gestação de Bela durante participação no programa “Domingão do Faustão”, da TV Globo, em fevereiro deste ano. Na época, ela estava com três meses. No mesmo dia, a artista compartilhou no perfil oficial do Instagram um vídeo com o momento em que a família descobre o sexo da criança.

Nas imagens, Claudia apareceu bem à vontade, de vestido solto, listrado e descalça. Rafael e Davi pulam e comemoram muito quando estouram uma bola que solta confetes cor de rosa, indicando que iam ganhar uma irmã. Também pelo Instagram, a artista mostrou um momento com o filho mais velho beijando a barriga dela.

Carnaval

Quase um mês após o anúncio, aos quatro meses da gravidez, a cantora puxou uma multidão no carnaval de Salvador. O tema dela neste ano foi: “Coração da Amazônia”. Em um dos dias da festa, ela brincou com a gravidez e reclamou do calor. “Rapaz, tem um sol para cada um hoje. Deveria ter vindo de biquíni porque já mostraria minha barriguinha de grávida”, disse.

Além da brincadeira, o carnaval de Claudia também foi marcado por muita emoção. No último dia da festa, ela se emocionou no início do percurso Barra x Ondina. “Só agradecer”, disse. O encerramento não foi diferente. A artista se despediu da folia baiana emocionada, acompanhada da família. Os dois filhos dela chegaram a dançar no trio ao som do hit “Saudade”.

