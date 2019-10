Claudia Leitte diz que precisa da maternidade e da música para ser feliz: “Alimenta minha alma”

A pequena Bela não chegou a completar dois meses e a mamãe Claudia Leitte já alterna os cuidados com o bebê e os palcos. O retorno ainda não é oficial, foram duas apresentações fechadas antes da gravidez, mas a nova turnê já tem data e local definidos: dia 26, em Salvador.

O retorno acelerado não é novidade para a artista. Apenas 15 dias depois do nascimento de Davi, 10, ela já estava em cima de um trio elétrico, no Carnaval de Salvador. Na chegada de Rafael, 7, foram 29 dias de espera até iniciar as gravações do reality The Voice Kids, da TV Globo. Agora Claudia conseguiu esperar quase dois meses.

“Não posso ficar sem meu público, não posso ficar sem meus filhos. Não posso deixar de fazer música, alimenta a minha alma. Não posso deixar de ter novos desafios. Nada pode me impedir de fazer isso. A música e a maternidade são duas coisas que eu jamais posso deixar de ter para ser feliz. Preciso das duas coisas”, afirma ela.

A nova turnê já trará as músicas do próximo álbum da cantora, “Bandera Move”, concluído durante sua gravidez e previsto para ser lançado no início de dezembro. O primeiro single, “Bandera” foi lançado na última semana, mostrando Claudia Leitte cantando em português, em inglês e em espanhol.

A canção foi escrita há dois anos e serve de apresentação para todo o álbum que, segundo a cantora, quer fazer refletir. Afinal, o que te move? “Cantar é o meu chamado, minha missão de vida. Através do microfone eu sinto que tenho um alcance, penso que posso mudar não só o meu dia, posso mudar a vida de alguém”, responde ela mesma.

Mas em relação à turnê Claudia Leitte afirma sentir um certo nervosismo. Afinal, um show inspirado em um álbum ainda não lançado pode causar estranheza do público, mas ela aposta na energia das músicas novas para conquistar seus fãs. “Esse disco é tão quente, com tanto calor de alma, que vai ter dança na hora, apesar de serem músicas novas.”

Além de “Bandera”, a cantora também já revelou algumas novidades do novo álbum. Entre as parcerias, estarão Xand Avião e o panamenho Joey Montana além de outros dois artistas internacionais surpresa. Já sobre a turnê, ela promete coisas “bem excêntricas”, citando o voo que fez no Rock in Rio 2011.

“Comecei minha carreira muito nova, então já experimentei tudo, cantei todos os sentimentos, toda loucura. Mas acho que hoje tenho uma preocupação muito mais consciente de que vou deixar algo aqui mesmo quando não estiver mais aqui. E isso não me faz pressão nenhuma. Muito pelo contrário, isso deixa tudo mais divertido.”

Mamãe Claudia

Apesar de todo o entusiasmo pela nova música e pela nova turnê, Claudia Leitte, como qualquer mãe recém-parida, também tenta se adaptar à nova rotina com um bebê pequeno em casa e revela que tem feito as reuniões com sua equipe por videoconferência, enquanto amamenta Bela e dá broncas e orientações aos meninos mais velhos.

“Rafael acha, às vezes, que Bela é um pet, um cachorro… eu fico só: “Meu Deus, a moleira da menina”. E Davi acha que é o pai também, né… quer levar para fora. Tudo isso e a gente vai decidindo sobre a turnê… Às vezes dá um desespero, você pensa ‘é muita coisa’, mas passa”, conta Claudia.

Foi a primeira saída de casa, segundo ela, em cerca de um mês e precisou até passar um creme bronzeador para ficar “um pouco dourada” no evento de anúncio de sua nova turnê. Mas nessa gravidez ela diz que ficou mais empolgada, cheia de gás do que nas anteriores, talvez resultado de um “lelê de mulher que Bela tem”.

Até o nascimento da pequena nos Estados Unidos, Claudia diz que foi por causa da empolgação que a fez trabalhar até o final. O projeto foi todo feito em Los Angeles e, por isso, ela se viu obrigada a procurar um médico por lá. O álbum foi finalizado e a turnê escrita antes do parto. Apenas o clipe deve ser gravado nos próximos dias.

Já em relação à fama, a cantora diz que interfere pouco na vida das crianças: “Davi está começando a ver agora que é filho de uma mulher famosa. Quando eles vão para rua eu sinto que tem uma estranheza, as pessoas tiram foto a todo tempo, me abraçam, falam suas vidas comigo. Eles veem, mas é com naturalidade”, afirma ela.

