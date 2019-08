Claudia Leitte publica foto da filha recém-nascida pela primeira vez; confira

Nasceu! A primeira filha menina de Cláudia Leitte veio ao mundo na tarde desta terça-feira (20), nos Estados Unidos. Mal chegou e já deu as caras na web: a cantora publicou uma foto de Bela em seu Instagram.

Na imagem, Claudia aparece com ela no colo. Os internautas se encantaram com o clique e aproveitaram para desejar saúde para a herdeira da cantora. “Que linda! Que Deus a abençoe e sempre a proteja”, escreveu uma seguidora. “Parabéns, mamãe e papai. A princesa é linda”, elogiou outra.

A menina recém-nascida é fruto do casamento de Claudia com Márcio Pedreira. Eles já são pais de Davi, de 10 anos, e Rafael, de 7 aninhos.

