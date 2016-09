Claudia Ohana pede desculpa por “matar” Kurt Cobain com cover: “Errei”

Claudia Ohana recuou e pediu desculpas pelo cover de “Smells Like Teen Spirit”, do Nirvana, que a atriz apresentou no “Programa do Jô” nesta terça-feira (27). “Ok, gente, errei!”, escreveu em seu perfil no Instagram nesta quinta. “Errei a letra, não fui feliz nessa! Agora, se tenho tanto poder de matar de novo Kurt Cobain, que eu adoro, vou começar a cantar para todos os políticos corruptos. Quem sabe a gente se livra deles! Rsrs.”

Claudia fez referência a uma piada que circulou na internet de que ela teria “matado de novo” Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, após o cover, que foi bastante criticado nas redes sociais.

A atriz canta a música na peça “Forever Young”, em que interpreta uma mulher idosa, com quase 100 anos. Sua versão da música não foi muito bem recebida e com razão. “Tava cantando ou fazendo cerimônia pro capeta?”, perguntou um internauta, no perfil da atriz no Instagram.

Em resposta, a atriz havia publicado vídeos da peça. “Para aqueles que me criticaram cantando no ‘Programa do Jô’ e talvez não tenham entendido. Essa versão do ‘Smell Like Teen Spirit’ faz parte de um musical em que faço uma velhinha de quase 100 anos. Não é uma versão minha”, diz. “Agora, se vocês não gostaram ou continuam sem entender o contexto I denial”, finalizou, em referência a um trecho da composição.

Assista à performance de Claudia Ohana:

Hoje eu tô só a Claudia Ohana cantando no Jô. Descontrolado! pic.twitter.com/PiJgoaOWRN — Thiago Pasqualotto (@thiago_p) 28 de setembro de 2016

