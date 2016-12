Claudia Raia completa 50 anos nesta sexta-feira: ela diz que tem trauma cada vez que faz aniversário

Claudia Raia não esconde que o aniversário sempre foi um dia fantasma para ela. Afinal, celebrar a data em 23 de dezembro, concorrendo com o Papai Noel, não é fácil. “Me angustiava a época de criança por conta dos presentes e da festa. Todos os amigos viajavam, não tinha ninguém, era aquele bolinho lá. Tenho trauma”, confessa.

Completando hoje 50 anos de idade, a atriz já não teme a data. Comemora em família, normalmente viaja com o marido, Jarbas Homem de Melo, e os filhos, Enzo e Sofia, e se orgulha de não se importar com o que antes a tirava do eixo. “Cheguei numa maturidade emocional. Falo menos, me intrometo menos, me envolvo menos. Mas isso não me dá menos vontade de viver. Só me deixou mais seletiva”, observa. “Não tenho saudade dos meus 20 anos. Fiquei com o melhor da juventude. Estou muito bem para os meus 50 anos.”

Inteligência

“Quero ficar como Catherine Deneuve [atriz francesa]. Elegantérrima, uma mulher que soube fazer escolhas. A grande inteligência da profissional é saber a hora de parar, o que faz, como faz, em que momento, com que roupa. Não dá mais para fazer qualquer coisa.”

Maturidade

“Quando a gente vai ficando velho, fica pretensioso, acha que sabe tudo. Não ficamos mais tolerantes. Hoje a burrice e a incompetência me irritam mais. Saio de perto, senão vou dar uma sapatada na cabeça da pessoa. Aí vem a diferença da maturidade.”

Garotos

“Eu não gosto de garotão. Nunca gostei. Não acho graça, acho desinteressante. É muito raro. Às vezes, tem até uma pessoa mais madura, mas eu não gosto. O Jarbas é três anos mais novo que eu, mas foi a primeira vez que isso aconteceu.”

Tempo

“Sou controladora e, para quem é assim, o tempo é quase um inimigo. Mas fiz dele um aliado. Prefiro não pensar a longo prazo, porque é tão pretensioso a gente achar que vai acordar amanhã. Definitivamente, não tenho controle do meu futuro e do meu passado. Não posso perder a oportunidade de viver o agora para pensar no que serei daqui a dez anos.”

