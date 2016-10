Claudia Raia prefere homens mais velhos e diz que nunca viu graça nos novinhos

Cláudia Raia se tornará prefeita da fictícia São Dimas, na pele de Salete, em “A Lei do Amor”. Segundo a atriz, Salete tem sua torcida e admiração. Poderosa e atrevida, a personagem é definida por Claudia como uma heroína moderna.

Com um passado sofrido, reergueu-se ao inventar uma nova maneira de atrair a clientela para seu posto: contratou frentistas bonitões e carismáticos, que fazem performances de dança e esbanjam charme enquanto realizam seu trabalho. “É um atendimento, digamos, bem diferenciado… (risos) Eles fazem uma cachorrada nas coreografias.”

Claudia ainda enfatiza que sua personagem não é, essencialmente, uma devoradora de homens: “Ela está longe de ser vulgar. A relação que tem com esses meninos é livre. Salete é uma mulher solteira, que se dá ao luxo de sair com quem tem vontade. Quando acha o menino bonito, diz: ‘Talentoso, hein?'”.

Mas diferentemente de Salete, Claudia garante nunca ter se interessado por homens mais novos. “Nunca gostei, nem quando eu era jovem. Não vejo muita graça nos novinhos, sempre curti homens mais velhos. Jarbas [Homem de Mello, seu atual marido] acaba sendo uma exceção na minha vida, já que está com 47 anos, quase três a menos que eu. Edson [Celulari, ator com quem foi casada por quase duas décadas] tem 58”, detalha a atriz, que continua muito próxima do ex. (AG)

