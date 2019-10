Cláudia Raia, Xuxa e mais famosos se despedem de Jorge Fernando no Rio

Celebridades, amigos e familiares se despediram do ator e diretor Jorge Fernando, 64 anos, nesta terça-feira (29), na Sala Marília Pêra, no Teatro Leblon, na Zona Sul do Rio.

A cerimônia foi aberta ao público das 8h até às 10h. O velório contou com a presença de muitos amigos próximos como Cláudia Raia, Silvio de Abreu, Walcyr Carrasco, Regina Casé, Xuxa Meneghel, entre outros. Às 13h, foi realizada a cerimônia de cremação na Capela Ecumênica do Cemitério da Penitência, no Caju, na Zona Portuária.

Na tarde do último domingo (27), Jorge Fernando havia sido internado Hospital Copa Star, após se sentir mal. De acordo com informações do próprio hospital, o global sofreu uma parada cardíaca em decorrência de um aneurisma. Jorge se recuperava das sequelas de um acidente vascular cerebral sofrido em janeiro de 2017.

Claudia Ohana, Elba Ramalho, Ney Latorraca, Flávia Alessandra e Otaviano Costa também marcaram presença no local.

Trajetória

Nascido na zona norte do Rio de Janeiro, em 1955, ele começou a carreira artística aos 17 anos, ao adaptar para um monólogo a peça “The Zoo Story”, de Edward Albee. Na Globo, a estreia como ator foi em 1978, no seriado “Ciranda, Cirandinha”, voltado ao público jovem.

Começou a trabalhar como diretor em 1980, na novela “Coração Alado”, de Janete Clair. Depois, trabalhou como ator e diretor ao lado de Roberto Talma e Guel Arraes na novela “Jogo da Vida”, de Silvio de Abreu, um de seus grandes parceiros.

Jorge dirigiu inúmeras outras novelas, além de séries, seriados, especiais e programas. Esteve à frente de “Vamp”, “Rainha da Sucata”, “Vira Lata”, “Gente Inocente”, “Chocolate com Pimenta”, “Sete Pecados”, “Caras e Bocas”, “Macho Man”, “Divertics” e das duas versões de “Guerra dos Sexos”. Seu último trabalho foi em “Verão 90”, exibida neste ano.

Autor de “A Dona do Pedaço”, que se encaminha para a reta final, Walcyr Carrasco recordou a parceria com o diretor. “Fiz grandes sucessos da minha vida com ele. O Jorge foi fundamental para a construção da minha carreira”, recordou o autor.

O diretor Guel Arraes também se despediu do colega de profissão. “Ele foi meu irmãozinho de teatro. Me ensinou a amar a TV e a respeitar a arte. Era sempre muito querido por todos. A TV e o Brasil estão tristes sem o Jorginho”, lamentou.