Claus e Vanessa inauguram casa de eventos em Porto Alegre

Após 17 anos de uma carreira de sucesso, os músicos Claus e Vanessa estão expandindo o empreendimento da família. Inspirados nas comemorações que participam como artistas, resolveram transformar a casa onde vivem há quatro anos em um local de celebrações. Assim, foi criado o Espaço Claus e Vanessa, localizado na rua Professor Pedro Santa Helena, 296, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre.

Para comemorar a nova casa de eventos da Capital, os músicos irão fazer uma noite de inauguração comandada pela jornalista Rodaika Daudt com um pocket show. Além de apresentar o espaço para os convidados, mostrarão os serviços oferecidos por alguns de seus parceiros como a Chef Juliana Correa, que na ocasião lançará sua Mesa Gourmet. O evento será realizado no dia 19 de abril, às 20 h.

A Vinícola Salton fornecerá os espumantes e o Dudu Drinks fará os coquetéis da noite, entre outros fornecedores de gastronomia e infraestrutura que já fazem parte do time da casa e apoiam o evento.

O espaço CeV está preparado para receber eventos diurnos corporativos, casamentos, formaturas, aniversários infantis e festas particulares em geral. Com design contemporâneo em seus mais de 600 m² de extensão, a casa tem capacidade para até 150 pessoas. A parte interna oferece um visual sofisticado e minimalista, com ambiente climatizado e diversas possibilidades de decoração. O segundo andar tem um estilo rústico, com lareira e suíte para produção. O ambiente externo foi idealizado para ser charmoso e abrigar com conforto eventos ao ar livre.

Com piscina e um palco bem localizado para shows, o local foi arquitetado para contemplar comemorações de diversos estilos, além de ser adaptável para todas as estações do ano. Mais informações sobre o novo empreendimento podem ser conferidas no site www.espacocev.com.br.

