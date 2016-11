Cleo Pires não vai ao casamento do pai, Fábio Jr.

Cleo Pires foi uma ausência sentida no casamento de Fábio Jr. com Fernanda Pascucci, na noite de segunda-feira, 21, em São Paulo. O cantor de 63 anos explicou que a filha teve um problema de saúde e não pode comparecer. Procurada, Cleo explicou que está com uma virose e rodando o filme “Todo Amor”, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Protagonista do longa, que será filmado até o dia 20 de dezembro, ela chegou a conseguir uma dispensa para o dia do casamento, mas precisava retornar nas primeiras horas desta terça-feira e optou por repousar para estar bem para o trabalho.

A atriz lamentou não poder estar presente na celebração e não poupou elogios à noiva. “Fico feliz que meu pai tenha achado uma companheira como a Fê. Um compra a onda do outro, e é lindo conviver com isso. Como filha, fico segura de que ele está em boas mãos. Fiquei triste de não poder comparecer nesse momento tão especial para toda a nossa família, mas vamos comemorar de novo em outro momento”, afirmou.

