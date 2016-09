Cleo Pires posa só de calcinha para ensaio fotográfico

Cleo Pires aparece só de calcinha em foto do projeto fotográfico “Essa Minha Mulher”, do fotógrafo Elvis Moreira, divulgado no Instagram nesta terça-feira (13).

Na imagem, a atriz mostra sua boa forma e exibe as várias tatuagens que tem pelo corpo. O projeto “Essa Minha Mulher” retrata as mulheres como elas são, sem retoque de imagem no Photoshop.

