Cliente desastrado destrói sem querer quatro televisões e dá prejuízo para loja

Um cliente um tanto desastrado destruiu, sem querer, quatro aparelhos de TV e deu um prejuízo de cerca de 20 mil reais a uma loja de eletrodomésticos. O incidente aconteceu em uma das filiais da rede HBH Woolacotts no Reino Unido, mas se tornou viral depois que a companhia divulgou o vídeo do incidente em seu perfil no Twitter.

No vídeo é possível ver quando o cliente se agacha para ver uma televisão. Ele se desequilibra, esbarra em um dos aparelhos, que bate em outro logo atrás e os dois televisores caem no chão. Assustado, o rapaz se levanta, mas acaba batendo em um televisor que está atrás dele. O aparelho ainda derruba um quarto televisor.

Sem acreditar na cena, o cliente leva as mãos à cabeça. Um funcionário da loja, incrédulo com o desastre que acaba de presenciar, repete o mesmo gesto.

