Cliente pode ganhar faca exclusiva do Outback durante o almoço

A promoção Steak&Knife fez um sucesso tão grande que o Outback decidiu dar uma nova oportunidade para os clientes levarem a famosa faca da marca pra casa. Até 06/10, os fãs do Outback Steakhouse que escolherem no cardápio de almoço o Herb Crusted Filet (R$ 46,50) ou o Grilled Peppered Strip (R$ 48,50) e apresentarem o post oficial sobre a promoção da faca publicado nas redes sociais da marca, levam o ícone como um presente do Outback. A ação acontece somente no horário de almoço – de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h, no Outback do BarraShoppingSul enquanto durarem os estoques.

O Herb Crusted Filet traz três cortes de filé mignon temperados com ervas finas servidos com molho cabernet merlot. Já o Grilled Peppered Strip oferece 240g do melhor steak de New York com tempero de pimentas pretas moídas, grelhado e também servido com o molho cabernet merlot. Durante o almoço, os pratos, que já são tradicionalmente servidos com um acompanhamento, ganham também uma entrada (sopa ou salada).

