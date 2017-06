Os clientes do Centro Clínico Gaúcho já podem utilizar o nome social em seus cartões de identificação da operadora de planos de saúde. O nome social é a designação pela qual a pessoa transexual se identifica e é socialmente reconhecida. A partir da inclusão, os usuários passam a ser chamados dessa forma em todas as unidades de atendimento do CCG.

A inclusão pode ser solicitada pelo usuário através do envio de cópia do documento social para o e-mail cadastro@ccgrs.com ou presencialmente na sede administrativa do CCG (rua Dona Margarida, 537, em Porto Alegre). As empresas também poderão fazer a solicitação para novos colaboradores enviando, junto ao formulário de inclusão, a cópia do documento social do usuário. Para colaboradores já cadastrados, basta encaminhar o documento relacionado.

Em Porto Alegre, o Registro de Nome Social pode ser feito gratuitamente nas unidades do Tudo Fácil no Centro, na Zona Sul e na Zona Norte da Capital.

Comentários