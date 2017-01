Clientes flagram tamanduÃ¡ dentro de agÃªncia bancÃ¡ria

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um tamanduá dentro de uma agência bancária em Paraúna (GO). Nas imagens, o animal caminha pelo local até que uma pessoa encosta um pedaço de ferro no bicho até a porta, quando ele sai.

O registro foi feito na manhã de terça-feira (17). A cliente que faz o filme brinca com a situação e diz: “Veio fazer uma conta aqui. Olha o tamanho do bicho”.

As imagens logo se espalharam por toda a cidade. O servidor público Válber José de Oliveira, de 55 anos, disse que tinha ido ao banco para sacar dinheiro quando viu o animal. “Ele tinha cerca de 2 metros de comprimento. Fiquei assustado, chegar lá e deparar com um bicho desses. Já tinha visto tamanduá no mato, dentro de banco não”, disse ao portal de notícias G1.

O comerciante Silas Franzolini, de 28 anos, recebeu o vídeo de amigos e também comentou o fato. “Foi uma comédia, um bicho exótico daquele dentro do banco, que fica no centro da cidade”, conta.

