A terça-feira (26) será mais um dia de tempo seco no estado. O sol predomina em todas as regiões e devem ocorrer pancadas de chuva fraca e isolada apenas no extremo sul e em alguns pontos da costa. As temperaturas são baixas no início da manhã e não sobem muito ao longo do dia. No aniversário de Porto Alegre, o clima deve permanecer ameno, com máxima de 26°C na capital.

