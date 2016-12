Climatempo alerta para temporais entre Porto Alegre e Serra GaÃºcha

Para este sábado (31), último dia do ano, a Climatempo alerta para grandes temporais no Rio Grande do Sul, especialmente na Região Serrana, na Grande Porto Alegre e no Litoral Norte. O calor intenso, associado à influência de um sistema de baixa pressão e à convergência de umidade vinda da região Norte, favorecem o desenvolvimento de nuvens muito carregadas.

A chuva, além de ser forte e vir acompanhada de raios, pode acumular volumes elevados, com potencial para alagamentos. Também há condições para queda de granizo e ventania. As rajadas de vento devem ficar entre 60 e 80 quilômetros por hora em algumas localidades.

