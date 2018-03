Clínica Face +, recém inaugurada, aposta no conceito unificado para tratamentos de saúde da face

Inaugurada no início de 2018, a Clínica Face + traz o que há de melhor no atendimento para a área facial, abrangendo os públicos infantil e adulto. Localizado no Centro Clínico Regina, em Novo Hamburgo/RS, o espaço conta com infraestrutura de alta qualidade e uma equipe de seis profissionais da saúde, com amplo domínio nas suas áreas de atuação, oferecendo ao paciente, num mesmo espaço, os mais diversos serviços de cuidado à saúde.

Formada por um time de especialistas com experiência no seu segmento de atuação, que estão em constante busca por conhecimento, técnicas e novidades na área da saúde, a clínica contempla áreas de otorrinopediatria, otorrinolaringologia adulta e infantil com ênfase em plástica facial e otologia, odontologia clínica e hospitalar, estomatologia, odontopediatria e ortodontia com habilitação em sedação consciente e também clínica geral. A clínica tem como missão oferecer um atendimento humano e personalizado, com custos acessíveis e ambiente acolhedor.

A iniciativa de abrir a clínica foi motivada pelo desejo dos profissionais em centralizar em um único espaço, as principais especialidades dentro da área facial, contando com atendimento especializado e suporte aos pacientes que necessitam de atenção hospitalar. “Os pacientes se sentem realmente em casa quando estão aqui. O fato de termos as especialidades reunidas facilita o encaminhamento e acelera o resultado que o paciente espera”, destaca Dr. Eduardo. A clínica trabalha atendendo de modo particular e também abrangendo mais de dez convênios de saúde, entre eles Doctor Clin, Bradesco, Sul América e Saúde Caixa.

Regiões de abrangência: Estância Velha, Ivoti, Dois Irmãos, Campo Bom, Sapiranga, Araricá, Nova Hartz, Novo Hamburgo, São Leopoldo. Ou seja: Grande POA, Porto Alegre, Vale do Sinos e Vale Paranhana

Serviço:

Clínica Face +/ Av. Dr. Maurício Cardoso, 833 – Sala 308 – Novo Hamburgo/RS/ Atendimento das 08:00 às 11:30 e das 13:15 às 18:00/ (51) 3239-0812 /www.facebook.com/clinicafacemais/

Equipe de especialistas:

Drª Aline Mendonça – otorrino adulto e infantil, com ênfase em ouvido/ Drª Carolina Fischer Becker – otorrinopediatria/ Dr. Eduardo Homrich Granzotto – otorrino adulto e infantil, com ênfase em Plástica facial/ Drª Fabiana C. Noal Granzotto – odontologia clínica e hospitalar, especialista em Estomatologia/Drª Carla Klück Picon – odontopediatria e ortodontia, habilitada em sedação consciente/ Drª Joice M. Ohlweiler – cirurgiã-dentista, clínica geral.

