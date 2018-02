Clínica no Vale do Sinos é interditada e proprietária é presa por suposta aplicação de vacinas irregulares em pacientes

Foi presa na quarta-feira (14) a proprietária de uma clínica particular de vacinas de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. De acordo com a polícia, o local foi interditado pela Vigilância Sanitária do município por suspeitas envolvendo a origem das doses irregulares que eram aplicadas em pacientes no estabelecimento.

A partir de denúncias, a Vigilância Sanitária de Novo Hamburgo esteve no estabelecimento e constatou que as vacinas contra febre amarela e meningite não eram aplicadas. A injeção estaria vazia. Além disso, as agulhas eram reaproveitadas. A clínica funcionava há cerca de um ano.

A mulher, presa preventivamente, responderá por crimes contra as relações de consumo e contra a própria saúde pública. Conforme a Polícia Civil, a detida foi encaminhada para o Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: