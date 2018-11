O Serviço de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre seleciona pessoas com esquizofrenia para participar de estudo sobre um novo antipsicótico. Os candidatos precisam ter entre 18 e 70 anos, esquizofrenia diagnosticada há pelo menos seis meses e em tratamento com risperidona ou paliperidona.

