Close errado! Luisa Mell ofende religiões africanas e internautas não perdoam

Luisa Mell, conhecida ativista dos animais e ex-apresentadora de tv, causou polêmica ao comentar a respeito de uma decisão do STF que torna constitucional o sacrifício de animais em rituais de religiosos. A internet não perdoou a ativista, que foi acusada de espalhar fake news – por algumas colocações que foram bem exageradas e fora da realidade – e de preconceito.

“Degolar este inocente cachorrinho, se for em ritual religioso está liberado! Esta foi a triste decisão do STF ontem! Por unanimidade nossos Ministros decidiram que a degola de um animal para fins religiosos não envolve crueldade ou maus tratos. É de uma barbaridade tão grande que nos faz pensar se realmente estamos vivendo um retorno à Idade Média. Não importa a religião ou credo em discussão o foco da Justiça deveria ser a vítima e não o segmento da sociedade que se sente prejudicado por não poder vilanizar essa vítima”, escreveu ela.

Não bastando, ela continuou “Eles só aprovaram esse absurdo porque animais ainda são vistos como coisas ou entes menos importantes que seres humanos. Nada diferente de quando, em um determinado momento da História, alguns humanos justificavam o abuso de outros humanos simplesmente pela diferença em sua cor, religião…Até quando vamos permitir que a degola de um ser vivo seja vista como algo trivial e tranquila? Respeito todas as religiões… dentro de cada uma existe a possibilidade de agradar ao seu superior (Cada um tem um Deus) de outra maneira sem envolver crueldade, morte… Só me resta pedir perdão aos animais… eu particularmente, me sinto próxima de Deus quando salvo algum animal em sofrimento! Pra mim Deus é isso! Amor, compaixão, solidariedade… salvar e não matar!” finalizou Luisa.

Internautas não deixaram barato e começaram a responder Luisa Mell nas redes. “Luisa Mell, a branca loira rica que é o suprassumo do mau caráter, se dói por animais mas nunca por gente, pra completar ainda espalha fake news de que religiões de matriz africana sacrificam animais domésticos” disse a internauta. Outro afirmou “A luta da Luisa Mell é legítima, mas não da pra passar pano para a sua atitude preconceituosa e tendenciosa ao espalhar notícias falsas de que religiões africanas sacrificam animais domésticos, não custa se informar antes Luisa”, disse ele.

Deixe seu comentário: