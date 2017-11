CMPC Melhoramentos apresenta o primeiro comercial de elite

A CMPC Melhoramentos, como parte da estratégia de transição da família Dualette para Elite no Brasil, apresenta o primeiro comercial da marca. Com o título “Mudança”, a empresa mostra a transição das marcas Duallete, Softy’s e Lips para Elite e ressalta os principais atributos do produto: alta qualidade e superior suavidade.

Elite é a marca líder em papel higiênico na América Latina, já presente no grupo em 10 países com 35 anos de história. No Brasil, a marca Elite foi incorporada no final de 2016 e a transição começou a ser divulgada este ano com algumas ações como a promoção em pontos-de-venda, “Você é o máximo Elite Dualette”, que aconteceu no primeiro semestre e a CMPC promoveu a seus principais clientes o Innovation Week no hotel Hilton em São Paulo.

Elaborado pela Craverolanis e produzido pela o2 Filmes, o comercial será exibido em TV aberta, além de uma divulgação massiva no meio digital da marca e principais portais, e apoio de comunicação em todos os pontos de venda.

Confira o comercial:

Deixe seu comentário: