CNJ nega recurso de Anthony Garotinho

Por falta de provas de que o juiz da 100ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, Glaucenir Silva de Oliveira, agiu de forma abusiva e parcial em relação ao ex-governador do Estado Anthony Garotinho (PRP), o Plenário do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) negou, na terça-feira (14), recurso administrativo do político pedindo a abertura de processo disciplinar contra o magistrado.

