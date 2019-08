CNPq suspende apoio para novos bolsistas no ano que vem

Nesta quinta-feira (15), sem resposta do governo federal sobre a garantia de abertura de crédito suplementar para cobrir o déficit do orçamento de 2019, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) anunciou que suspendeu a assinatura de novos contratos de bolsas de estudo e pesquisa. O CNPq é uma das principais instituições de financiamento da pesquisa no país, que custeia dezenas de milhares de bolsas para estudantes, pesquisadores e professores.

Em entrevistas, o presidente do órgão, João Luiz Filgueira de Azevedo, afirmou que há um déficit de R$ 30 milhões no orçamento da instituição. Segundo Azevedo, o órgão não teria como pagar as bolsas a partir de setembro, o que implicaria no corte dos benefícios para mais de 80 mil pessoas em todo o país.

Ainda nesta semana, o presidente do CNPq reuniu-se tanto com o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, quanto com representantes do Ministério da Economia, para tratar sobre o assunto do déficit orçamentário de 2019 e da elaboração do orçamento para 2020. Com a suspensão de novas bolsas, o CNPq espera concentrar o que ainda tem garantido no orçamento deste ano para cumprir o compromisso com os pesquisadores que têm bolsa vigente.

