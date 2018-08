Coaching Quântico em Porto Alegre dia 31, das 19h às 22h

O professor e palestrante internacional sobre saúde quântica, Wallace Lima, ministrará o curso de “Coaching Quântico: uma imersão para despertar seu potencial evolutivo e girar a chave da sua vida”. A palestra inaugural, do dia 31 de agosto, das 19h às 22h, é gratuita, e acontecerá no Master Premium Grande Hotel (Rua Riachuelo 1070 – Centro Histórico). O curso será estendido no sábado e domingo, dias 1º e 2 de setembro, das 9h às 18h, na Rua Siqueira Campos 928, também no Centro Histórico de Porto Alegre.

O objetivo do curso é mostrar, de forma simples e efetiva, como usar os conhecimentos da Física Quântica, Neurociência e Epigenética para dar um novo sentido à vida, a partir de uma “gratificante” relação consigo, potencializando uma vida com propósito.

De acordo com o professor Wallace, o Coaching Quântico é uma imersão em busca de si mesmo. “Trata-se de uma jornada para despertar o seu potencial infinito de se realizar e obter os melhores resultados na vida pessoal e profissional”, explicou. Durante o curso, Wallace utilizará técnicas de Coaching Sistêmico aliadas a ferramentas especiais do desenvolvimento pessoal e tradições ancestrais visando à realização de metas e a estruturação de “um novo eu”.

Fazendo um resumo da técnica, o professor lembrou das seguintes palavras de Einstein: “A imaginação é mais importante que a ciência, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro”.

Para inscrições e mais informações: (51) 3062-1041 ou 98410-3270 (horário comercial das 8h30 às 18h). Site: https://saudequantum.klickpages.com.br/coaching-quantico-imersao

