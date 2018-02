A Itália enfrenta nevascas e onda de frio com temperaturas de menos 20 graus Celsius

Uma rara nevasca atingiu Roma nesta segunda-feira (26), forçando autoridades a fechar as escolas e cancelar voos. Há seis anos que a capital italiana não era coberta de neve. A cidade, que não é preparada para lidar com emergências relacionadas a neve, pediu ao Exército que ajudasse a limpar as ruas e estradas.

As escolas foram fechadas e muitas pessoas não conseguiram chegar ao trabalho. Um trânsito intenso foi registrado em todas as vias de acesso à capital, e a rede de ferrovias teve vários atrasos. Circulam apenas os ônibus com rodas de inverno. A polícia pediu que, se possível, a população ficasse em casa.

O aeroporto de Fiumicino operou com apenas uma pista à noite, quando 10 cm de neve caíram em menos de 4 horas. O segundo aeroporto da capital, o Ciampino, ficou fechado à noite e os funcionários limparam suas pistas. De acordo com a agência Reuters, a maioria dos outros aeroportos italianos continua aberta, mas com atrasos em voos.

A aviação italiana divulgou que a companhia aérea Ryanair cancelou todos os seus voos saindo e chegando em Ciampino.

Espera-se que a neve continue a cair nesta semana em Roma. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura mínima no sul da Europa para esta semana deve ser de 0ºC.

Apesar das dificuldades no trânsito, os romanos e turistas desfrutam da incomum nevasca e da beleza dos monumentos da capital, como o Coliseu e a praça de São Pedro, cobertos totalmente de branco.

20 graus abaixo de zero

A onda de frio siberiano provoca grandes problemas, mas ao mesmo tempo deixa paisagens espetaculares como na capital, com os conhecidos monumentos cobertos de neve. O frio intenso chegou até 20 graus abaixo de zero em algumas localidades e agora alcançou o centro do país e Roma, onde não nevava com tanta intensidade desde 2012.

Durante a manhã, ocorreu uma reunião do comitê operativo da Proteção Civil para seguir a situação em Roma perante a onda de frio que pode durar pelo menos 36 horas e foi mobilizado o Exército para limpar ruas e estradas. Os colégios e universidades de Roma, bem como muitos escritórios públicos, permaneceram fechados.

Os bombeiros tiveram que intervir pela queda de árvores que bloquearam algumas estradas da cidade. Além de Roma, a onda de frio afetou também a região de Campania e a capital, Nápoles, que amanheceu com neve. Também a região de Abruzos está sendo afetada pela onda de frio que chegou inclusive até o litoral e nevou em Pescara e outras cidades próximas ao mar Adriático, o que provocou o fechamento do único aeroporto da região. A neve caiu também em Perugia, Terni e Cascia.

Nas redes sociais, circulam imagens de Roma e do Vaticano cobertos por neve. “Eu raramente publico fotos de Roma. Mas hoje minha cidade está um show incrível. Hoje, para mim, é a cidade mais linda no mundo, após uma nevasca maravilhosa e ventos frios vindos da Sibéria. Obrigada, Roma, por este presente!”, escreveu uma usuária do Instagram ao compartilhar uma imagem do Coliseu nesta segunda-feira.

