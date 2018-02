Cobertura de verão 2018 da Rede Pampa de Comunicação vai chegando ao fim

O verão 2018 da Rede Pampa de Comunicação está chegando ao fim. Mais um ano, uma ampla cobertura jornalística apresentou através das lentes da TV Pampa as diversas histórias ocorridas no Litoral Norte gaúcho, narradas pela repórter Kati Bitencourt. O programa Pampa Debates, conduzido pelo vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto, apresentou diversas autoridades e lideranças do setor político e empresarial. Ao todo, foram transmitidos 20 programas desde o início de janeiro.

Na Rádio Pampa, Gustavo Victorino também recebeu no estúdio, localizado em Atlântida ao lado da SABA (Sociedade dos Amigos do Balneário de Atlântida), personalidades responsáveis pelas atividades na temporada de verão nas praias. Brigada Militar, Polícia Civil, escritores, músicos e empresários passaram pelos microfones da Rádio Pampa.

O Jornal O Sul segue com a cobertura até o próximo domingo (25), mostrando através da editoria verão no site osul.com.br e em sua versão pdf um pouco dos eventos, encontros e histórias que tiveram a praia como cenário. (Marysol Cooper/ O Sul)

