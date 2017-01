Cobra Ã© flagrada devorando uma outra cobra na AustrÃ¡lia

Um casal de caçadores de serpentes se surpreendeu neste domingo (1º) quando testemunhou uma cobra gigante devorando um píton carpete no quintal de uma casa, em Brisbane, na Austrália. Vídeos que mostram o animal tentando engolir a rival foram divulgados em uma rede social e impressionaram internautas. As informações são do jornal “ABC News”.

Nos vídeos, divulgados no Facebook, é possível ver a cobra marrom se esforçando para conseguir engolir a imensa píton, que não resiste ao ataque. Veja:

“Nunca vimos nada assim antes. É um muito raro testemunhar algo assim. Sempre ouvimos que onde há uma píton não haverá uma cobra marrom australiana, mas vemos que isso é um mito”, contou Normal Hill, que trabalha com a mulher Sally capturando esse tipo de animal selvagem.

Para os especialistas em serpentes, a disputa territorial e a falta de alimentos na região podem ter levado uma cobra a atacar a outra. Segundo Norman, ele e mulher tiveram que esperar algumas horas para que cobra acabasse o seu banquete, antes de levá-la do local onde estava para um espaço seguro e onde não oferecesse risco a humanos.

