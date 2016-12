Cobra nasce com duas cabeças em zoológico do Paraná

Um fenômeno raro de uma cobra que nasceu com duas cabeças surpreendeu a equipe de um zoológico no Paraná. Ela nasceu com esse defeito congênito de uma ninhada de 17 animais. O réptil, da espécie cascavel, está sob observação. Se a cobra sobreviver, poderá viver por até 15 anos.

Questionado se futuramente a cobra pode ser colocada para exposição no zoológico da cidade de Cascavel, o veterinário responsável pelo local disse que provavelmente não. “Eu acho que é até de mau gosto a gente fazer uma exposição de um animal desse. Na verdade, eu sou muito mais a favor de fazer o sacrifício desse animal. Ele não serve para reprodução e eu acho que para visitação pode assustar as pessoas”, relatou.

