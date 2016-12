Uma cobra acabou na mesa de cirurgia de um centro especializado em vida selvagem após engolir uma maçaneta. O réptil era usado para capturar ratos, mas, enquanto fazia sua caçada, deparou com a maçaneta no chão e, segundo seus donos, a confundiu com um ovo e tentou comê-la.

Imagens de raio-X mostram o item no estômago da cobra, que foi operada com sucesso e já se recuperou totalmente. O caso aconteceu no Estado do Missouri (EUA).

