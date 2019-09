Cobrança extra de luz fica mais barata em outubro

A bandeira tarifária da conta de energia elétrica será amarela no mês de outubro. Assim, o consumidor vai pagar R$1,50 a cada 100 quilowatts-hora. Em agosto e setembro, o usuário chegou a pagar R$4 para cada 100 quilowatts-hora consumido. A mudança da bandeira só foi possível porque a previsão hidrológica para o mês sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios, o que também poderá reduzir a oferta de energia suprida pelo parque termelétrico, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Entretanto, a ANEEL alerta que a bandeira amarela mantém a necessidade do uso consciente e do combate ao desperdício de energia. Algumas dicas contribuem para o uso consciente da energia elétrica, tais como utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas; apagar a luz ao sair de um cômodo; retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências; acumular roupas e ligar o ferro somente uma vez; deixar a porta da geladeira aberta somente o tempo necessário; tomar banhos mais curtos e selecionar a temperatura morna no chuveiro durante o verão.

Deixe seu comentário: