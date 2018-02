Coca-Cola embala o carnaval da Maori e X Music

A Maori e X Music preparam duas das melhores noites de Carnaval do Estado, com DJs de destaque internacional, bloquinhos, open bar e tudo o mais que se tem direito para cair com tudo na folia na praia de Xangri-lá. A Coca-Cola FEMSA Brasil é a parceira oficial da casa e leva o mix perfeito dos drinks dos foliões, além de muita água Crystal para manter todo mundo hidratado e curtindo as baladas até o último beat.

A programação começa na noite de sábado (10), com o Maori Festival de Carnaval, que irá contar com dois palcos e mais de 16 horas de música eletrônica. Já na noite de segunda (12), a Farra de Carnaval da X Music dividirá a casa em dois blocos para encerrar a temporada de verão com uma noite épica. Os bartenders irão caprichar nos drinks que levam nas receitas Coca-Cola, Burn Energy Drink ou Schweppes para deixar todo mundo no clima durante as duas noites. Mais informações sobre os setlists e ingressos podem ser acessadas em www.maoribeachclub.com.br.

